افرام: الاصلاح يبدأ من رأس الهرم أي من الادارة اللبنانية

اعتبر النائب ​نعمة افرام​ ان "المشكلة الاساسية في الوضع السيئ الذي تتخبّط به ​الدولة اللبنانية​، هي في القوانين التي لا تنفذ،" مشيرا الى ان "على الاصلاح ان يبدأ من الادارة التي تضم حوالي 300 الف موظف، مدني وعسكري"، موضحا ان "المدير العام مجبر على تطبيق القانون كما الوزير، وإلا يجب معاقبة كل موظف ووزير يخالف القوانين، فالاصلاح يبدأ من رأس الهرم".

ورأى افرام في حديث تلفزيوني، ان "​الطائف​ جعل من المدير العام في مؤسسات الدولة أكسسوار، اذ بات يمكن للوزير تخطيه والتوقيع على أي مشروع، من دون المرور بالمدير العام"، مشيرا الى ان "ال​سياسة​ هي التي افسدت الادارة العامة في لبنان وكان ممنوع على عهد الرئيس ​فؤاد شهاب​ ان يدخل الى الوظيفة من يحمل بطاقة حزبية، فيما اليوم لا يدخل الى الدولة من ليس حزبياً،" وأكّد ان "من الخطأ اعتبار الوزير رأس وزارته، فالمدير العام هو الاساس ويجب ان يدير المشاريع في الدولة لا الوزراء، لأنه يشكل استمرارية فيما الوزير يأتي لفترة سنيتن ومن ثم يذهب، أمّا المشاريع فتحتاج الى الديمومة، لتنفذ". وشدّد افرام على ان "المراسيم التطبيقية هي الاساس في تطبيق القوانين، وبخاصة الجديدة منها، ونحن في عهد يدعو فيه الجميع الى الانتاجية، التي لا يمكن ان تتحقق، من دون اقرار آليات تنفيذ القوانين، المتمثلة بالمراسيم التطبيقية".