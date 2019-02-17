ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "خطر نشوب حرب مع ​إسرائيل​ كبير"، مشيراً إلى أن "آلية التجارة الأوروبية للتعامل مع إيران لا تفي بالغرض".

وفي كلمته خلال مؤتمر ​ميونخ​ للأمن، لفت ظريف إلى أن "​الولايات المتحدة​ تدعي أن إيران تتدخل في شؤون المنطقة".