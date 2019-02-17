ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير"، مشيراً إلى أن "آلية التجارة الأوروبية للتعامل مع إيران لا تفي بالغرض".
وفي كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، لفت ظريف إلى أن "الولايات المتحدة تدعي أن إيران تتدخل في شؤون المنطقة".
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