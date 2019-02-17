جبق اعلن اقفال مستشفى الفنار للامراض النفسية خلال يومين: ما رأيته مأساة أخلاقية

اعلن وزير الصحة جميل جبق خلال تفقده مستشفى ​الفنار​ للامراض النفسية والعصبية في المصيلح، الى ان "ما رأيته مأساة أخلاقية اجتماعية صحية وهذه ليست مستشفى فهي غير مؤهلة لتكون كذلك وكان يجب اقفالها منذ زمن".

اضاف جبق "سنحول هذه القضية الى ​النيابة العامة​ للتحقيق فيها، وتواصلنا مع ​المستشفيات​ في المنطقة وكل لبنان لننقل المرضى اليها على عاتق ​وزارة الصحة​ وسنخلي المستشفى خلال يومين".

واشار جبق الى ان "الدولة تقدم مساعدات للمستشفى وهناك مساعدات تأتي من الدول المانحة، ولدينا معلومات بأن الادارة تأخذ مالا عن كل مريض يدخل الى المستشفى ولدينا وقائع تثبت ذلك".