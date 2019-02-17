بالصور.. انطلاق الحملة القومية للكشف عن أمراض السمنة في مدارس بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد دكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للكشف عن أمراض السمنة والانيميا والتقزم بمدرسة على مبارك الابتدائية.

وأشار "باهى"، في تصريحات صحفية، إلي أن المبادرة الحالية ضمن حملة "100 مليون صحة" في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة طبية متميزة والاهتمام بصحة الطلاب.

وأضاف، أن الحملة تضم "قياس نسبة الهيموجلبين في الدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن، لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم".