مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل مصنع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
لقى عامل مصرعه صعقاً بالكهرباء، اليوم الأحد، عقب ملامسة يده أحد الأسلاك العارية أثناء عمله في مصنع أكياس بلاستيكية بالمنطقة الصناعية دائرة مركز أخميم، شرقي محافظة سوهاج.
وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول "ن.ح" 25 سنة، عامل في مصنع أكياس بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة المركز، ويقيم بناحية السلاموني، دائرة المركز، جثة هامدة.
وقرر والد المتوفى أنه أثناء عمل نجله في المصنع لامست يده بعض الأسلاك بإحدى الماكينات ما أدى إلى صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.
وأفاد مفتش الصحة بوجود حروق بكف اليدين، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
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