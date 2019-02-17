فحص مليون و375 ألف حالة ضمن مبادرة "100 مليون صحة" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إنه جرى فحص مليون و375 ألف و515 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي بدأت بالمحافظة في الأول من ديسمبر الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلي أن الحملة تستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.
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