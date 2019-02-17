عمه نفى الشبهة الجنائية.. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى طالب مصرعه صعقاً بالكهرباء، اليوم الأحد، أثناء لهوه بالشارع بالقرب من محول كهرباء بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنشأة إخطاراً من مستشفى سوهاج العام بوصول "غبريال.م" 16 سنة طالب ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

Advertisements

وقرر "جميل.ن" 55 سنة، مدرس، عم المتوفى، أنه حال لهو نجل شقيقه بجوار محول كهرباء بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد مفتش الصحة بإصابة المتوفى بحروق في الذراع الأيمن، وهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي تسبب في الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إخطار هندسة كهرباء المنشأة لاتخاذ اللازم، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.