كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدعو أوروبا لاستعادة مسلحي داعش ومحاكمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية إلى استعادة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الأوروبيين المقبوض عليهم في سوريا ومحاكمتهم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نريد من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وباقي حلفائنا الأوروبيين استعادة أكثر من 800 من مسلحي داعش المقبوض عليهم بسوريا ومحاكمتهم".

وأكد ترامب أن داعش جاهز للسقوط، مضيفًا: "البديل ليس جيدًا حيث أننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية إرهابيي داعش يعودون إلى أوروبا كما هو متوقع الحدوث.

وأردف: "نفعل الكثير وأنفقنا الكثير، والآن حان الوقت ليتخذ الآخرون خطوة والقيام بالعمل الذي هم قادرون عليه"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا بعد الانتصار تمامًا بالمئة على داعش.

وذكرت مصادر محلية للأناصول السبت، أن القوات الأمريكية نقلت إلى قاعدتها في مدينة دير الزور السورية، عشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ممن سلّموا أنفسهم بعد احتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لمناطقهم شرق نهر الفرات بسوريا.