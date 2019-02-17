كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز ثلاثة من الروهنجيا المسلمين في ولاية آسام بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت شرطة سكك حديد الحكومة، ثلاثة من روهنجيا المسلمين، اليومالاحد، في بلدة لومينغ في منطقة هوجاي وسط ولاية آسام بالهند.

وحسب مجلة "The Northeast Today" المحلية، قال مراقب شرطة السكك الحديدية، هيمانتا داس، إنه تم احتجازهم بعد أن رصدهم السكان المحليون وأبلغوا الشرطة.

وأضاف: "أرادت الشرطة لدينا رؤية وثائقهم.. لكنهم فشلوا في إصدار أي تأشيرة أو وثيقة سفر صالحة".

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وأكد "داس"، أنه خلال الاستجواب الأولي، تم الكشف عن أنهم جاءوا أولاً إلى بنجلاديش من ميانمار ثم دخلوا الهند. كما أخبروا السكان المحليين أنهم كانوا يعيشون في حيدر أباد لفترة طويلة.

وأوضح الضابط: "تم تحديد الثلاثة على أنهم سامشن علم (51 سنة) وشامر علم (32 عامًا) وشابير أحمد (64 عامًا). ويتم استجوابهم والتحقيق معهم لمعرفة كيف دخلوا الدولة".

وكانت قد احتجزت الشرطة والوكالات الأمنية الأخرى العديد من الروهينجا من مناطق مختلفة من آسام في الأسابيع القليلة الماضية. وقد اعترف معظمهم أنهم دخلوا أول مرة بنجلادش من ميانمار ثم الهند من خلال الحدود الدولية في أجارتالا.