كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب 750 ألف معلم في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني اليوم الأحد أن 750 ألف معلم أضربوا عن الدوام في البلاد احتجاجا على عدم إصلاح المناهج وتطوير التعليم في العراق.

وقال في تصريح لـRT: "بدأ صباح اليوم الأحد إضراب 750 ألف معلم في 14 محافظة عراقية، وهذا الإضراب سيستمر ليومين، وما لم تكن هناك تحركات لتنفيذ مطالب المعلمين، فإننا قد نعاود الإضراب في المستقبل".

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وأضاف أن "البنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس وبناء التي نحتاجها، هي ضمن مطالبنا أيضا، ونرجو من الحكومة والبرلمان الانتباه لأهمية التعليم".