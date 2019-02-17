كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جو بايدن: قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية لم يتخذ بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراءها العام المقبل.

وقال بايدن، في تصريح لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن، "لا أعرف لم أتخذ قرارا بعد".

وكان جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس السبت، قال إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه سيتخذ هذا القرار "في وقت قريب".

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ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيا الترشح للرئاسة مما قد يخلق ملعبا مزدحما بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وسيحظى بايدن حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظرا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن (76 عاما) للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن "نحتاج لأن نركز حاليا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس".