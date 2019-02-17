كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 من رجال الأمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 7 على الأقل من رجال الأمن في أفغانستان، إثر هجوم لحركة طالبان على نقطة أمنية في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وبحسب ما نقلت وكالة "أريانا نيوز" الأفغانية، فإن "الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وأسفر عن مقتل 7 من رجال الأمن، وإصابة 3 من عناصر طالبان".

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وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومسلحي حركة "طالبان" التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه في البلاد.

وشهدت الفترة الماضية تحركات إقليمية ودولية من جانب المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، وروسيا، ودول خليجية، وباكستان، لدفع عملية السلام بين كابول وطالبان.