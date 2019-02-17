كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 18 شخصا من مليشيا الحوثي فى مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 18 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون، السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة دمت شمالى محافظة الضالع جنوب اليمن .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل اليوم باتجاه موقع (القدم)، ومنطقة الرحبة شرقى قرية بيت اليزيدى جنوب مديرية دمت؛ أسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار .

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وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم مواقع وتجمعات المليشيا فى موقع خارم وتبة (الثعيل) جنوبى مدينة دمت؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير طقم تابع لها .