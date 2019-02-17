كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: أمريكا تستخدم المروحيات لنقل الذهب السوري المخبأ بواسطة "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت القوات الأمريكية طائرات هليكوبتر لنقل صناديق كبيرة مليئة "بغنائم" إرهابيي "داعش" من منطقة الدشيشة في ريف جنوب الحسكة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر محلية قولها، إن الصناديق تحتوي على كميات ضخمة من الذهب، كانت المجموعة الإرهابية قد خزنها بأمان شرق مدينة الشدادي - وهو ما يتوافق مع التقارير الأخرى أن "داعش" نقلت نحو 40 طنًا من سبائك الذهب التي سُرقت من الموصل في العراق ومناطق أخرى في سوريا إلى الدشيشة.

ووفقًا للمصادر، وصلت مروحيات عسكرية أمريكية إلى حاجون في دير الزور والداشيشة في الحسكة، حيث نُقل مقاتلي "داعش" الذين استسلموا للقوات الأمريكية، ووجهتهم فيما بعد إلى مبالغ نقدية من الذهب المسروق، زاعمين إغلاق صفقة التي بموجبها واشنطن "تجنبت مئات القادة والخبراء الميدانيين في المنظمة الإرهابية".

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ولم تعلق واشنطن بعد على التقرير.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في السابق عدة بلدان بتنظيم وسائل النقل لمقاتلي "داعش"، وبحسب وكالة "سانا"، فأن الجيش الأمريكي استخدم طائرات هليكوبتر لإجلاء قادة "داعش" مع عائلاتهم أو نقل الإرهابيين إلى معسكرات التدريب.