كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: أعدائنا يريدون خلق انقسامات بين المجموعات العرقية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في خطاب عام في إيران، إن إيران مستعدة للعمل مع دول إقليمية للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط.

وأضاف "روحاني"، في بث على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي: "أعداؤنا، أمريكا وإسرائيل، يريدون خلق انقسام بين المجموعات العرقية في إيران.. لن نخضع لضغط أمريكا وإسرائيل".

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وقبل يومين، ألقى الرئيس الإيراني باللوم على الولايات المتحدة والقوى الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، في هجوم انتحاري عنيف ضد قوات الحرس الثوري الإيراني، في 13 فبراير في جنوب شرق إيران، وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي.

وحسب "روحاني"، فإن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع جميع دول الشرق الأوسط.