كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح رئاسي أوكراني يجهل برنامجه الانتخابي ويخلط بينه وبرنامج هتلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب مقدم البرامج التلفزيونية يوري غوديمينكو على صفحته في فيسبوك، أن مرشح الانتخابات الرئاسية الأوكرانية سيرجي كابلين خلط بين وعوده الانتخابية وبرنامج هتلر الانتخابي.

وذكر غوديمينكو، أنه سرد خلال أحد البرامج التلفزيونية عدة بنود من برنامج الحزب النازي الألماني وعلق عليها كابلين وجادل بها الحضور ودافع عن الرؤى التي تضمنتها.

وتحدث المرشح كذلك، عن الطريقة التي سيبدل بها التشريعات والقوانين في أوكرانيا.

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وأضاف غوديمينكو: "لم أتمكن من تحمله، وقلت له إن صاحب هذا البرنامج الانتخابي، هو الحزب النازي الألماني بزعامة هتلر".

كابلين، صرح أن بعض النقاط في برنامج الحزب النازي الهتلري تتسق مع برنامجه الانتخابي.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس المقبل، حيث سيتنافس فيها 44 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وسط انقسامات حادة ونسب تأييد في الحضيض لجميع المرشحين، وعلى رأسهم بوروشينكو الذي حطم الأرقام القياسية بتدني شعبيته.