كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 وإصابة أكثر من 50 إثر حريق ضخم فى بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مجلة "ديلي ستار ميديا"، أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم، نتيجة حريق ضرب أحد الأحياء الفقيرة في مدينة تشاتوغرام جنوب شرق بنجلاديش.

وحسب المجلة، اندلع الحريق، ليلًا، في حي بيرا ماركت الفقير عندما كان السكان المحليون نائمين. ودمر الحريق حوالي 200 مبنى.

وتشمل قائمة الضحايا على الأقل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 و 16 سنة.

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وأعلنت السلطات المحلية، أن كل أسرة من أسر الضحايا ستحصل على تعويض قدره 20،000 تاكا بنجلاديشي (238 دولار).

وقالت الشرطة، إن أكثر من 50 شخص أُصيبوا، في الحريق، وإن أسباب الحريق لا تزال مجهولة.

وذكرت وسائل إعلام، أن اجمالى 11 سيارة من أربع محطات إطفاء سيطرت على الحريق فى حوالى الساعة 8:05 صباحًا، بعد خمس ساعات من الجهد المحموم.

وذكرت إدارة الإطفاء، أن التحقيق جار في الحادث.