حركة “السترات الصفراء” في فرنسا.. 41 ألف محتج والداخلية: العدد في تراجع

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس السبت، أن عدد المتظاهرين في السترات الصفراء، بلغ 41 ألفا و500 متظاهر، وهو ما يشكل تراجعا مقارنة مع تعبئة، السبت الماضي.

وخرج عشرات آلاف الأشخاص في تظاهرات، أمس، بعدد من مدن فرنسا، وذلك ضمن التعبئة الرابعة عشرة لحركة “السترات الصفراء”، التي انطلقت، قبل ثلاثة أشهر، احتجاجا على السياسة الاجتماعية للحكومة.

وانطلقت الحركة، في 17 نونبر الماضي، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن تتسع لتتحول إلى حراك ضد غلاء المعيشة، وضعف القدرة الشرائية.

وكان الرئيس “ماكرون” قد أعلن عدة إجراءات بينها، خصوصا زيادة بمائة أورو في الحد الأدنى للأجور، لكن هذه الاجراءات لم تقنع جزء كبيرا من الحركة، التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية للفرنسيين بشكل أكبر.