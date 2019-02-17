لم تعرف قمة “ديربي” الشمال، التي جمعت عشية اليوم السبت، بين المغرب التطواني وجاره اتحاد طنحة، الإثارة والتشويق على أرضية الملعب فقط، بل إنها وصلت أيضا إلى مدرجات ملعب سانية الرمل، التي لم تهدأ طوال 90 دقيقة.
إبداع جماهير المغرب التطواني، في الجهة الجنوبية للملعب، والفصيل المساند له، بأهازيجه الشهيرة وأغانيه التي تتردد على ألسن كل التطوانيين، قابلها إبداع من نوع آخر من جماهير اتحاد طنجة التي تنقلت بأعداد كبيرة لمدينة “الحمامة” البيضاء، وقدمت دعما قويا للفريق، الذي استطاع العودة بنقطة التعادل للديار.
إليكم إبداعات جماهير فريق المغرب التطواني:
وهكذا أتحفت جماهير اتحاد طنجة الحضور، واحتفلت بهستيرية بالهدف المسجل:
كانت هذه تفاصيل خبر “ديربي” الشمال.. جماهير طنجة وتطوان تخلق الحدث وتحدث أجواء رائعة في الملعب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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