مهند المغرب عبد الله بنسعيد في موقف محرج في “عرب غوت تالنت” – فيديو

تعرض الفنان والمخرج المغربي، عبد الله بنسعيد، لموقف محرج، بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب “عرب غوت تالنت”، إذ رفضه جميع أعضاء لجنة التحكيم.
وبثت الحلقة الأولى من برنامج “عرب غوت تالنت”، أمس السبت، مقطعا ظهر فيه عبد الله بنسعيد، وهو يجسد لقطة مسرحية، يغني فيها بشكل يشبه الأوبرا، غير أن جميع أعضاء لجنة التحكيم قالوا له لا.
ولم ينل بنسعيد إعجاب الممثل المصري أحمد حلمي، ولا المغنية اللبنانية نجوى كرم، ولا المنتج اللبناني علي جابر.
وتطرح مشاركة الفنان، الملقب بمهند المغرب في برنامج لاكتشاف المواهب تساؤلات حول الدافع، الذي من المحتمل أن يكون هو البحث عن الانتشار على المستوى العربي.
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