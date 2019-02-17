خطير.. الاعتداء على فرنسي وزوجته بالحجارة في القنيطرة والمجرم يلوذ بالفرار!

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن شخصا قام صباح اليوم الأحد، بجماعة سوق الثلاثاء بالقنيطرة بالاعتداء باستعمال الحجارة على زوجين من جنسية فرنسية، بغرض السرقة، حيث أصاب الزوج إصابة بليغة على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضحت السلطات، أن الضحيتين اللذين يستقلان عربة مقطورة للتخييم، توقفا للاستراحة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى السوق الأسبوعي لجماعة سوق الثلاثاء، قبل أن يباغتهما المعني بالأمر ويعمد إلى الاعتداء على الزوج، البالغ حوالي 73 سنة، وسرقة بعض أغراض الضحيتين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحديد هوية المعني بالأمر الذي لاذ بالفرار، حيث تجري حاليا عملية توقيفه من قبل مصالح الدرك الملكي بعد التمكن من تحديد مكان تواجده.

