العثماني: قناة رسمية اجتزأت من تصريحي لها بخصوص فيروس H1N1

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الجدل الذي أثير حول التعامل الرسمي مع انتشار فيروس H1N1 سببه تدخل غير المتخصصين الذين أثارو الرعب بين المواطنين.

وأكد العثماني خلال لقاء حزبي، أمس السبت، أن المتخصصين في قطاع الصحة يعلمون حقيقة الموضوع، مشددا أن 80 بالمائة من أنواع الزكام عبر العالم تأتي عبر هذا الفيروس الذي تعاني منه مختلف بلدان العاملم في فترة اشتداد البرد.

وأضاف العثماني صحيح أن لهذا الفيروس أعراض حادة لكن الأشخاص الذين لديهم مستوى مناعي عادي لا يلزمهم إلا أخذ احتياطات عادية، فيما يحتاج الأشخاص الذين لهديهم أمراض مزمنة إلى عناية ورعاية الطبية.

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واستنكر العثماني ما أثير حول الأدوية وغيرها، معتبرا أن ذلك كان له تأثير لأن “الإنسان ضعيف أمام الإشاعات”، حسب وصفه.

كما عبر رئيس الحكومة عن أسفه عن تعامل إحدى القنوات الرسمية، أو شبه الرسمية، والتي لم يسمها، كونها قامت بإجتزاء كلامه، وخاصة تعبيره عن التضامن مع المواطنين الذين توفوا بسببه، مضيفا “حيدوه ودارو شي حاجة أخرى”.