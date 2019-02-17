بعد لقائه عباس: سلام يجمع مركبات المشتركة بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، جلسة مع ممثلي مركبات القائمة المشتركة الأربعة في مكتبه ببلدية الناصرة، ظهر اليوم الأحد، وذلك في محاولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة وخوض مركباتها الأربعة في قائمة واحدة وموحدة.

‏وعلم "عرب 48" أن ممثلي الأحزاب العربية أعربوا عن استعدادهم لتلبية دعوة رئيس بلدية الناصرة، غير أن بعضهم غير متحمس حاليا للقاء.

وجاءت الدعوة من قبل سلام بعد أن استقبله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس السبت، في المقاطعة برام الله، وحثه على الالتزام بدعم القائمة المشتركة ومنع إمكانيّة الانشقاق فيها.