رهط: تمديد اعتقال سائق بشبهة دهس سائح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بئر السبع، الليلة الماضية، اعتقال شاب (28 عاما) من مدينة رهط في منطقة النقب، وذلك بشبهة دهس سائح أجنبي (38 عاما) كان يقود دراجة هوائية في شارع 264، ما أسفر عن وفاته على الفور.

وبموجب قرار المحكمة، جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم الخميس المقبل. وادعت الشرطة أن الشاب هرب من المكان بعد دهسه للسائح.

هذا، ولم تتضح خلفية الحادث لغاية الآن، وتواصل الشرطة التحقيق في ملابساته وأسبابه.