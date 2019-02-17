حوادث العمل: مصرع شاب من النقب في ورشة بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (23 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه إثر سقوط عدد من السقالات عليه في منطقة مستوطنة "موديعين" خلال عمله في ورشة بناء صباح اليوم، الأحد.
وحاولت طواقم طبية إنعاشه وإنقاذ حياته، لكن باءت جميع محاولاتها بالفشل، وأقرت وفاته على الفور.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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