ترامب: المفاوضات مع الصين حول التجارة "مثمرة جدا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، إن الاجتماعات الأخيرة بين مفاوضي الولايات المتحدة والصين في بكين لإبرام اتفاق تجاري كانت "مثمرة جدا". وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" أن "المفاوضين حول التجارة التقوا في الصين حيث كانت الاجتماعات حول التجارة مثمرة جدا".

وأضاف أن الرسوم الجمركية الحالية "يدفعها الصينيون إلى الولايات المتحدة، بينما تدفعها في الواقع الشركات الأميركية، وفي نهاية المطاف يشكل ذلك زيادة في الأسعار".

واختتم مفاوضو الإدارة الأميركية يومين من المحادثات المهمة في بكين الجمعة. وبدا ترامب أول من أمس، الجمعة، متفائلاً من إمكانية وضع حدّ للحرب التجارية التي يقودها ضد بكين. وتحدث عن احتمال تمديد هدنة تنتهي في الأول من آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.

وأكد ترامب إن المفاوضات تسير بشكل "جيد جدا". وقال "نحن أقرب من أي وقت مضى في هذا البلد لإبرام اتفاق حقيقي".

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وكانت الولايات المتحدة هددت برفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة بعد الأول من آذار/مارس على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي ختام جولة المفاوضات التي انتهت بلقاء وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، والمفاوض الأميركي روبرت لايتهايزر، بالرئيس الصيني، شي جينبينغ، تحدث كل من الطرفين عن إحراز تقدّم في المفاوضات، لكن اعترفا أيضاً بأن "مسائل صعبة" لا تزال عالقة.

وذكر الأميركيون بمطالبهم، وهي توقف بكين عن مطالبة الشركات الاجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط للعمل في الصين، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حد لقرصنة المعلومات، وكذلك رفع الحواجز غير الجمركية ولكن أيضا تخفيض العجز التجاري الكبير بين الصين والولايات المتحدة.

وعبرت وسائل الإعلام الصينية عن تفاؤلها لكن الصحف الأميركية ذكرت أن التقدم الذي تحقق ضئيل في أصعب القضايا التي تتطلب إصلاحات بنيوية عميقة من قبل السلطات الصينية.