الارشيف / اخبار العالم

البحسني يلتقي بالكوادر الشابة للسلطة المحلية المشاركين بالبرنامج التدريبي بمصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي بالكوادر الشابة للسلطة المحلية المشاركين بالبرنامج التدريبي بمصر والان مع التفاصيل

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني  اليوم الكوادر الشبابية بالسلطة المحلية بالمحافظة المشاركين في البرنامج التأهيلي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة

الدول العربية والذي نفذ برعاية من مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية خلال الفترة من 2 ديسمبر 2018 م – 10 يناير 2019 م .

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بمبادرة  مؤسسة حضرموت في تأهيل وتدريب الشباب بهدف تطوير اداء المؤسسات والهيئات الحكومية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، مشدداً على الشباب الاستفادة من ما تلقوه من معارف ومعلومات تدريبية وتطبيقه في مرافقهم وإداراتهم والنهوض بها نحو تقديم خدمة افضل للمواطن و الاستفادة من الامكانيات والطاقات وتسخيرها في تحقيق اهداف التنمية المحلية .

داعياً المشاركين إلى الاستفادة  من الخبرات والتجارب التي تلقوها بالتدريب الخارجي للعمل بصورة تشاركية تحقق النجاح للجميع ، مؤكداً أن التغيير يجب أن يكون من الشخص نفسه حتى يتأثر المحيط من حوله في الإدارة الواحدة ثم ينتقل إلى جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية .

Advertisements

واستمع المحافظ من المشاركين إلى شرح عن البرنامج الذي تضمن تطبيقات حول حوكمة المؤسسات و أساليب اكتشاف المخالفات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري و تحديد مكونات الإدارة المحلية ووضع خطة للتنمية المحلية وبناء وتنمية قدرات المجتمع وآليات الجودة الشاملة

في الإدارة المحلية .

وكان المشاركون بالبرنامج عقدوا لقاءات مشتركة بهدف وضع مقترحات وافكار تبلور ما تلقوه من معارف  الى برامج وانشطة تحقق اهداف التنمية المستدامة و النهضة الشاملة للمحافظة في كافة المجالات .

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الاشولي ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح علي العوبثاني .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يلتقي بالكوادر الشابة للسلطة المحلية المشاركين بالبرنامج التدريبي بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا