شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي بالكوادر الشابة للسلطة المحلية المشاركين بالبرنامج التدريبي بمصر والان مع التفاصيل

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الكوادر الشبابية بالسلطة المحلية بالمحافظة المشاركين في البرنامج التأهيلي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة

الدول العربية والذي نفذ برعاية من مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية خلال الفترة من 2 ديسمبر 2018 م – 10 يناير 2019 م .

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بمبادرة مؤسسة حضرموت في تأهيل وتدريب الشباب بهدف تطوير اداء المؤسسات والهيئات الحكومية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، مشدداً على الشباب الاستفادة من ما تلقوه من معارف ومعلومات تدريبية وتطبيقه في مرافقهم وإداراتهم والنهوض بها نحو تقديم خدمة افضل للمواطن و الاستفادة من الامكانيات والطاقات وتسخيرها في تحقيق اهداف التنمية المحلية .

داعياً المشاركين إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تلقوها بالتدريب الخارجي للعمل بصورة تشاركية تحقق النجاح للجميع ، مؤكداً أن التغيير يجب أن يكون من الشخص نفسه حتى يتأثر المحيط من حوله في الإدارة الواحدة ثم ينتقل إلى جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية .

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واستمع المحافظ من المشاركين إلى شرح عن البرنامج الذي تضمن تطبيقات حول حوكمة المؤسسات و أساليب اكتشاف المخالفات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري و تحديد مكونات الإدارة المحلية ووضع خطة للتنمية المحلية وبناء وتنمية قدرات المجتمع وآليات الجودة الشاملة

في الإدارة المحلية .

وكان المشاركون بالبرنامج عقدوا لقاءات مشتركة بهدف وضع مقترحات وافكار تبلور ما تلقوه من معارف الى برامج وانشطة تحقق اهداف التنمية المستدامة و النهضة الشاملة للمحافظة في كافة المجالات .

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الاشولي ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح علي العوبثاني .