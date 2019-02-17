شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. قوات الشرعية تحقق تقدما في مديريتي دمت والحُشا والان مع التفاصيل
تكبدت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خسائر كبيرة، اليوم السبت، في معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية في جبهة دمت شمال الضالع.
ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية، عن مصدر عسكري، قوله إن "معارك عنيفة اندلعت في أعقاب محاولة الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في منطقة بيت اليزيدي والتباب المحيطة بها في مديرية دمت".
وأضاف المصدر، أن القوات الحكومية أفشلت محاولة التسلل في عملية استدراج لمسلحي الميليشيات الحوثية وكبدتهم قتلى وجرحى.
وبحسب المصدر، دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع الميليشيات في مديرية دمت، وكبدتها خسائر كبيرة.
إلى ذلك، سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة في مديرية الحشاء بالمحافظة ذاتها.
وطبقا لمصادر ميدانية فقد تمكنت قوات الشرعية من استعادة السيطرة على سوق الطاحون بالمديرية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا لعربات عسكرية تابعة لقوات الجيش وسط سوق الطاحون.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. قوات الشرعية تحقق تقدما في مديريتي دمت والحُشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.