شكرا لقرائتكم خبر عن تكرر فشل إيران بإطلاق صواريخ إلى الفضاء يجعلها تتهم أمريكا والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فشل بلاده في محاولتَي إطلاق صواريخ إلى الفضاء خلال الشهرين الماضيين، متهماً الولايات المتحدة ضمنياً بالتسبب في هذه الإخفاقات.

وقال ظريف، في مقابلة مع شبكة «أن بي سي نيوز» الأمريكية أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا: إن النظام الإيراني شرع في إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب وراء هذا الفشل، لكنه الآن «يبحث في التفاصيل» بعد تقرير إخباري تحدث عن برنامج أمريكي لتخريب الصواريخ الإيرانية.

ورغم المحاولتين الفاشلتين فإن تصريحات ظريف ستثير على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة. وتشعر واشنطن بالقلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا البالستية طويلة المدى في إطلاق رؤوس صواريخ وليس فقط في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.

وتزعم إيران أن محاولات إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء والتجارب الصاروخية لا تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الشهر الماضي: إنها حاولت إطلاق قمر صناعي لكنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة وفشل.

وقال وزير الاتصالات الإيراني وقتها: إن القمر الصناعي «بايام» كان من المفترض أن يستخدم في أغراض التصوير والاتصالات لنحو ثلاثة أعوام.

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وكانت إيران أطلقت أول قمر صناعي محلي الصنع في 2009 في الذكرى ال30 للثورة التي اندلعت عام 1979. وأحيت إيران هذا الشهر الذكرى ال40 للثورة.

من جهتها، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديها برنامج سري لتعطيل اختبارات الصواريخ الإيرانية، وفقاً لمسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، وصفوا البرنامج بأنه جزء من حملة موسعة من قبل الولايات المتحدة لتقويض قدرات طهران العسكرية وعزل اقتصادها.

وقال مسؤولون: إنه من المستحيل القياس بدقة مدى نجاح هذا البرنامج السري الذي لم يتم الاعتراف به علناً، لكن الصحيفة ربطت ذلك بفشل محاولتين من قبل إيران لإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صاروخين في غضون دقائق. ووفقاً للصحيفة، فإن المحاولتين الفاشلتين في 15 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط كانتا جزءًا من برنامج مستمر خلال السنوات ال11 الماضية.

وتعليقاً على تقرير «نيويورك تايمز»، قال وزير الخارجية الإيراني: إنه «من المحتمل جداً» أن تكون الولايات المتحدة وراء الأمر، مضيفاً «نحن بحاجة للنظر في المسألة بعناية شديدة».

ونشرت شركتا «ديجيتا جلوب»، و«بلانيت» في 7 فبراير الجاري، صوراً تشير إلى محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة شمالي إيران تحمل اسم «مركز الإمام الخميني للفضاء».

وقال المحلل البارز في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي قام بتحليل الصور، ديفيد شميلير: «شاهدنا على الأقل بعض إشارات الاحتراق على منصة الصاروخ، مما يدل على وقوع إطلاق».

واعتبر أن عدم مسارعة إيران إلى الإعلان عن تجربة الصاروخ الفضائي، يعزز فرضية فشله.