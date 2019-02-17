شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الخبراء الدوليين يؤكد سطو الحوثيين على المساعدات الدولية والان مع التفاصيل

أكد فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية في تقريره السنوي عن اليمن، دعم إيران لميليشيا الحوثي التي اتهمها بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الشعب اليمني.

وخلص تقرير فريق الخبراء لعام 2018 إلى مجلس الأمن، إلى تسهيل أشخاصٍ وكيانات إيرانية حصول الحوثيين على طائرات دون طيار، وعلى آلة لخلط وقود الصواريخ، حسب وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية.

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وأكد التقرير اعتقال الحوثيين العاملين في المجال الإغاثي، وترهيبهم، و اعتدائهم على استقلال المنظمات الإنسانية والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات.

وكشف التقرير من جهة أخرى حصول الميليشيا على ما لا يقل عن مليار دولار من الضرائب على الشركات، ورسوم الاتصالات والتبغ وغيرها، و27 مليون دولار شهرياً من واردات الوقود، إلى جانب الإتاوات الجمركية في موانئ الحديدة، والصليف، وإيرادات الجمارك من المحافظات الخاضعة للميليشيا.

ولفت الفريق إلى لجوء الحوثيين إلى شركات وهمية داخل اليمن وخارجه، منها شركة للقيادي الحوثي محمد عبدالسلام، تعمل لإخفاء الوقود القادم من إيران للحوثيين وتوظيف عائداته المالية في المجهود الحربي للميليشيا.