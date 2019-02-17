شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يختتم برامجه التدريبة لمعيلات الأسر في حزم الجوف والان مع التفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, البرامج التدريبية لمعيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، جاءت البرامج المهنية التي استهدفت 100 معيلة من معيلات الأسر، في مجالات الخياطة والتفصيل وصناعة المعجنات والبخور ودورة الكوافيرة الماهرة إلى جانب الإسعافات الأولية والتصوير الفوتوغرافي و صيانة الجوالات.

يشار إلى أن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر تشمل أيضا دورة في ريادة الأعمال إلى جانب منح أدوات المهنة للمستفيدات من التدريب.

يذكر أن مركز الملك سلمان قدم مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة والواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب.