شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معارك في تعز تسقط عشرات القتلى من الحوثيين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:26 مساءً, 17 فبراير 2019 م المناطق - وكالات أسفرت معارك في غرب محافظة تعز عن سقوط أكثر من 40 عنصرًا بين قتيل وجريح من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وذلك خلال مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت في جبهة البرح بمديرية مقبنة وتكبد فيها الانقلابيون الحوثيون خسائر في الأرواح والعتاد بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للجيش اليمني.

وشهدت جبهات ريف تعز الغربية و الجنوبية الغربية خلال الأسابيع الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش من جهة و مليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى خلّفت وراءها العديد من القتلى و الجرحى في صفوف الانقلابيين.

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