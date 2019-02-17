مذيعة إسرائيلية تفجر عاصفة: الاحتلال يحوّل جنودنا إلى "حيوانات بشرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجرت مذيعة إسرائيلية عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في أوساط اليمين المتشدد بعد أن قالت عن الجنود العائدين من الخدمة في الأراضي الفلسطينية إنه ""حيوانات بشرية" وإن هذا هو ثمن الاحتلال.

ولكن الصحفية أوشرات كوتلر، مذيعة الأخبار في القناة 13 الإسرائيلية، وجدت تهما من صحفيين ومن اليسار وإدارة المحطة الشهيرة التي تعمل بها والتي اعتبرت أن من حقها إبداء رأيها الشخصي.

فمع تقديمها تقريرا حول محاكمة جنود لقيامهم بالتنكيل بأسرى فلسطينيين قالت كوتلر: " يتم إرسال الأبناء إلى الجيش، إلى الأراضي الفلسطينية، ويعودون لنا كحيوانات بشرية، هذه هي نتيجة الاحتلال".

وكان الجنود نكلوا بعدد من الأسرى الفلسطينيين وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين بدون سبب ما تسبب بإصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسببت كلمات المذيعة الإسرائيلية بعاصفة ردود فعل بين مؤيد ومعارض.

فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال معلقا:" أنا فخور بجنود الجيش الإسرائيلي وأنا أحبهم كثيرا، وكلمات أوشرات كوتلر تستحق كل إدانة".

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وتكشف مؤسسات حقوقية إسرائيلية عن جرائم فظيعة يرتكبها الجنود أثناء الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



زعيمة حزب "ميرتس" اليساري تمار زاندبرغ، جاءت وجهة نظرها مؤيدة، وقالت: " كم هو بائس، ومع ذلك متوقع، الهجوم على كلمات كوتلر الصحيحة. لا تريدون تغيير واقع الاحتلال والعنف؟ يجب تغييره. فغض النظر ليس هو الحل ".

أما القناة التلفزيونية 13 فقالت في بيان : "أوشرات كوتلر هي صحفية صاحبة رأي، تعرب عن آرائها من وقت لآخر، مثل بقية الصحفيين في هيئة التحرير الذين يحملون وجهات نظر أخرى. أوشرات أعربت عن رأيها الشخصي فقط".

وقبيل انتهاء برنامجها قالت المذيعة الإسرائيلية "كان انتقادي موجها فقط إلى أولئك الجنود الذين أدت سيطرتهم على الفلسطينيين في المناطق إلى إلحاق الأذى بالأبرياء".

وأضافت كوتلر أن "أي شخص استمع إليّ حقا ولم يسارع إلى مهاجمتي على الإنترنت، فَهِم أنني أؤيد تخفيف العقوبة على الجنود المتهمين لأننا نحن الذين أرسلناهم إلى هذا الواقع المستحيل. هل هذا جيد بالنسبة لكم؟".