باكستان تتزين باللافتات ترحيبا بولي العهد السعودي في مستهل جولة أسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جولة آسيوية، الأحد، تنطلق من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أولى محطات جولته التي تشمل أيضاً الهند والصين، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030".

واستعداداً لوصوله المرتقب على رأس وفد سعودي رفيع المستوى إلى إسلام آباد، تشهد العاصمة الباكستانية مظاهر احتفالية، ترحيباً بالزيارة التاريخية التي من المنتظر أن تشهد توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون مهمة بين البلدين.



وخلال الزيارة، سيعقد ولي العهد السعودي لقاءات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد، كما سيناقش مع وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

كما سيعقد وزراء من المملكة العربية السعودية اجتماعات مع نظرائهم الباكستانيين لمناقشة التعاون الثنائي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن السعودية تستعد للتوقيع على مجموعة اتفاقيات تهدف إلى مساعدة باكستان التي تعاني من أزمة مالية، ومن بين أهم الاستثمارات بناء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار، ومجمع للنفط في ميناء "جوادر" الاستراتيجي.

وملأت اللافتات التي تحمل صور الأمير محمد بن سلمان شوارع العاصمة الباكستانية، وذكرت وسائل إعلام هناك أن السلطات جمعت نحو 3500 حمامة وبالونات ملونة لإطلاقها خلال حفل استقبال ولي العهد السعودي والوفد المرافق له.

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وتربط السعودية وباكستان علاقات استراتيجية قوية ووثيقة، فهما يتعاونان على المستوى الدولي من خلال منظمة التعاون الإسلامي (تشمل 57 دولة).

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، زار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان السعودية في زيارة رسمية بأولى جولاته الخارجية منذ انتخابه بمنصبه قبلها بشهر.

الأمير محمد بن سلمان سيصبح أول ضيف يقيم بمقر إقامة رئيس الوزراء الجديد عمران خان، وسيبقى في باكستان حتى الإثنين قبل أن يتوجه إلى الهند.

ويلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى الهند رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان.

وفي محطته الثالثة في جولته بآسيا، سيتوجه ولي العهد السعودي عقب زيارة الهند إلى الصين التي يصل إليها الخميس ويبقى حتى يوم الجمعة المقبل.