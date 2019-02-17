تجريد مسؤول رفيع بالفاتيكان بسبب «اعتداءات جنسية»

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أكد بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم السبت، تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية بالفاتيكان بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية. وقال الفاتيكان، في بيان، إن «قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان ماكاريك بارتكاب جرائم جنسية مع قاصرين وبالغين على مدار سنوات». من جانبه، علق أحد متهمي "ماكاريك"، ويدعى جيمس جرين: «أنا سعيد اليوم أن البابا صدقني.. حان الوقت لتطهير الكنيسة».
ويعني هذا القرار أن "ماكاريك"، هو أرفع مسؤول بالفاتيكان يتم تجريده من صفته الكنسية، ومن ثم لم يعد يمكنه المشاركة في ترؤس أي طقوس دينية.وقالت الإبراشية في واشنطن العاصمة، في بيان، إنه يأمل أن قرار الفاتيكان يخدم في المساعدة الناجين على الشفاء من سوء المعاملة، فضلا عن أولئك الذين عانوا من خيبة الأمل أو
ويعني هذا القرار أن "ماكاريك"، هو أرفع مسؤول بالفاتيكان يتم تجريده من صفته الكنسية، ومن ثم لم يعد يمكنه المشاركة في ترؤس أي طقوس دينية.
وقالت الإبراشية في واشنطن العاصمة، في بيان، إنه يأمل أن قرار الفاتيكان يخدم في المساعدة الناجين على الشفاء من سوء المعاملة، فضلا عن أولئك الذين عانوا من خيبة الأمل أو الإحباط بسبب ما فعله رئيس الأساقفة السابق ماكاريك.
وقد اعترف بابا الفاتكيان فرانسيس، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، بتعرض راهبات لإساءة جنسية على يد بعض القساوسة. وعن حالة الاستعباد الجنسي، قال فرانسيس إن سلفه البابا السابق بنيديكت، أُجبر على إغلاق المجمع الذي وقعت فيه الاعتداءات الجنسية للكهنة على الراهبات.
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