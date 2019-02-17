انت الان تتابع بيرني ساندرز سجل فيديو يعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السناتور الأميركي بيرني ساندرز

ذكر الموقع الإخباري الالكتروني "بوليتيكو" السبت أن السناتور الأميركي بيرني ساندرز سجل فيديو يعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020.

ولم يوضح الموقع متى يمكن أن يبث هذا التسجيل. وكان الموقع نفسه ذكر أن بيرني ساندرز الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في 2016، التقى أشخاصا يمكن أن يتولوا مسؤوليات في فريق حملة رئاسية.

والسناتور الديموقراطي عن فيرمونت والبالغ من العمر 77 عاما، مستقل مرتبط بالديموقراطيين. وكان منافس هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في 2016.

وعندما ترشح في 2016، بدا جديدا على الساحة السياسية الديموقراطية، قبل أن ينجح في مواجهة هيلاري كلينتون التي فازت في نهاية المطاف، لكنها هزمت أمام الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع الرئاسي.

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وخلال حملة الانتخابات التمهيدية، دافع ساندرز الذي يصف نفسه بـ"الديموقراطي الاشتراكي" عن تغطية صحية كاملة للأميركيين وتعليم جامعي مجاني وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وقد انتخب نائبا حيث شغل هذا المقعد من 1990 إلى 2006 قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ. وأعيد انتخابه بسهولة في المرة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وترشح نحو عشرة ديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في 2020. وينتظر أن يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ترشحه أيضا.

وما زال بيرني ساندرز يتمتع بشعبية كبيرة بين الديموقراطيين، لكن بعض أعضاء الحزب يتساءلون ما إذا كان رجل سبعيني أبيض هو المرشح الذي يحتاجون إليه.