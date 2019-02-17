- 1/2
- 2/2
الان تتابع استمرار معارك حجور.. ومسؤول يمني: القبائل تتوحد لاجتثاث الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل epa07153978 Yemeni pro-government forces take part in military operations as they advance in the port city of Hodeidah, Yemen, 09 November 2018. According to reports, the Saudi-led military coalition and Yemeni government forces have drastically escalated assaults on the Houthi rebels-controlled port city of Hodeidah as UN-brokered peace talks between the warring parties in Yemen have been postponed until December 2018. EPA/STRINGER
الخليج 365 - وكالات
استمرت المعارك الدائرة بين قبائل حجور التابعة لمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، ومليشيات الحوثي الإرهابية، في مناطق النيد وسوق دوبع وجبل جمانة في بني رسام، التابعات لمديرية أفلح الشام جنوبي كشر.
وتسببت الاشتباكات في إغلاق سوق دوبع بمديرية أفلح الشام، من قبل أصحاب المحال التجارية، ونزح العشرات من التجار والسكان مع اشتداد الاشتباكات. فيما تمكنت المقاومة من السيطرة على جبل وذراع النيد الحدودي مع مديرية كشر، بالإضافة إلى إعطاب طقمين وقتل عناصر الحوثي الموجودين عليها.
وذكرت مصادر قبلية أن قائد المقاومة في قبيلة عذر بمحافظة عمران الشيخ صالح بن سودة وصل منطقة حجور، وانضم لمقاتلي القبيلة، فيما أرسلت المليشيا تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، وهاجمت منطقة حجور من اتجاهين، الأول من جنوب مديرية كشر باتجاه مديرية أفلح الشام، والآخر من منطقة العبيسة شرق المديرية من اتجاه محافظة عمران.
ووفقاً لهذه المصادر، تمكنت قبائل حجور من صد الهجوم الالتفافي على منطقتهم، وقتلوا 30 من عناصر المليشيا، بينهم عدد من القياديين، فيما ساندت مقاتلات التحالف قبائل حجور، واستهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في المنطقة، ودمرت عدة سيارات وأسلحة، فيما شهدت القوى موجة نزوح كبيرة، وبالذات قرى بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس، بسبب القصف العشوائي للمليشيا على تلك المناطق.
وقصفت المليشيا قرى الطلاحية، والشعاثمة، وبني رسام، بقذائف الهاون من مواقع تمركزهم في منطقة النيد أفلح الشام، إلا أن القبائل صدت الهجوم الذي شنته المليشيا، واستهدف السيطرة على جبل جمانه الاستراتيجي في منطقة بني رسام.
وعلى صعيد أخر، شدد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، على أن تحرك القبائل ضد الحوثيين في حجور بحجة، والحشاء في الضالع وعذر بعمران، رسالة على توحدها لاجتثاث ميليشيا الحوثي الإيرانية من البلاد.
وقال عطية إن “ما حدث يعتبر رفضاً من قبائل حجور والحشاء أن تكون مطيعة للحوثي، وكذلك الحال مع قبيلة عمران التي انتفضت ضده قبل دخوله صنعاء وها هي تستعيد تألقها من جديد في مواجهة الميليشيات”.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار معارك حجور.. ومسؤول يمني: القبائل تتوحد لاجتثاث الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.