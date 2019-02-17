ترامب: أستحق نوبل للسلام وأوباما حصل عليها بدون سبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام لجهوده بشأن كوريا الشمالية وسوريا، ولكنه رجح في الوقت ذاته عدم حصوله على الجائزة أبداً، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن فوز سلفه وخصمه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بالجائزة في عام 2009، جاء بعد شهور فقط في المنصب.

وتابع ترامب متذمراً: "أعطوها (الجائزة) لأوباما. لم يعرف حتى لماذا حصل عليها. كان هناك لنحو 15 ثانية وحصل على جائزة نوبل.. ماذا فعلت لأحصل عليها.. وبالنسبة لي، لن أحصل عليها على الأرجح".

Advertisements

ورأى ترامب أنه أنقذ حياة 3 ملايين شخص يعيشون في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، بعدما حذر روسيا وإيران والحكومة السورية من هجوم محتمل. وقال الرئيس الأمريكي "لا يتحدث أحد عن ذلك".

وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قدّم له "أجمل رسالة" من خمس صفحات يرشحه فيها لجائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهوده في فتح حوار وتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية.

وقال: "أتعلمون لماذا؟ لأنه كانت هناك سفن مزودة بالصواريخ (تهدد اليابان) وصواريخ تطير فوق اليابان. وفجأة أصبحوا يشعرون الآن بارتياح وأمان. أنا من أنجز هذا"، مشيراً إلى أن إدارة أوباما "لم تستطع القيام بذلك".