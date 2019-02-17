السودان.. تأجيل تعديلات دستورية تسمح للبشير بإعادة الترشح

أعلن البرلمان السوداني اليوم السبت تأجيل اجتماع اللجنة الطارئة المعنية بالنظر في التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عمر البشير بإعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2020.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن رئيسة اللجنة، بدرية سليمان، أعلنت أن الاجتماع المنتظر عقده الأحد، تأجل إلى "موعد يحدد لاحقاً".

ولم تشر سليمان إلى أسباب الإرجاء لكنه أرجعت ذلك إلى "ارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة".

ويأتي هذا وسط احتجاجات تجتاح السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمطالبة بتنحي البشير القابع في السلطة منذ نحو 30 عاماً.

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بدوره، يؤكد الرئيس أن التغيير في السلطة لا يأتي إلا من خلال الانتخابات، المرتقبة العام المقبل، والتي لا يستطيع الترشح فيها بعد تولي فترتين منذ 2010.

وكانت مجموعة برلمانية مكونة من 33 حزباً سياسياً متحالفاً مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) مقترحاً من أجل تعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وأعلن البشير أكثر من مرة عدم رغبته في الترشح لكن حزبه ظل يتمسك بترشيحه.