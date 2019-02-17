فضح «الحمدين» بتجنيد هنود بسوريا وتمويل قنوات إخوانية

ذكرت وسائل إعلام، بأن وكالة المخابرات الهندية الوطنية في ولاية كوتشي فضحت أمس السبت، دور قطر الخفي في تمويل الإرهاب فى الهند عبر دعم المنظمات المشبوهة تحت غطاء التعليم والإغاثة، والذي يهدف لتخريب سوريا.

وطبقاً لمتابعة "الخليج 365" - كشفت صحيفة «تايم أوف إنديا» تورط قطر في دعم وتمويل أنشطة إرهابية في الهند تحت غطاء خيري واستقطاب الشباب من الهند لتجنيدهم فى تنظيمات إرهابية تخرب سوريا وأولهم «جند الأقصى» و«جبهة النصرة».

ووفقاً لموقع «صدى البلد» المصري، أعلنت المخابرات الهندية ضبط 7 شباب انضموا إلى المنظمتين الإرهابيتين «جند الأقصى» و«جبهة النصرة»، مؤكدة أنها تلقت معلومات موثوقة مفادها أنه في عام 2013 سافر بعض الشباب الذين كانوا في الأصل من ولايتي كيرلا وكارناتاكا إلى قطر وانضموا إلى تنظيم إرهابي متورط في الحرب السورية.

وأكدت صحيفة «تايم أوف إنديا» أن هذه ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها المخابرات والأجهزة الهندية تورط الدوحة في تمويل وتجنيد عناصر من الشباب الهندي عن طريق منظمات هندية مشبوهة تحت غطاء خيري لتنفيذ أجندات إرهابية لدعم منظماتها الإرهابية في سوريا وغيرها من مناطق العالم.

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واختتمت المخابرات الهندية بأن مشاركة الشباب الهندي فى تلك التنظيمات الإرهابية جاء عبر وزارة الأوقاف القطرية التي تعتبر أكبر مساهم في الأموال التي تدفقت إلى ولاية كيرلا خلال الأعوام الماضية من خلال تحويلات مالية من كيانات مثل «قطر الخيرية» و«مجموعة حسن»، وعدد من صناديق التمويل القطرية الأخرى.

إلى ذلك، واصلت صفحة «قطريليكس» كشف الدور الذى تلعبه قطر فى دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث بدأ نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر فى مخططه لبناء أبواق إعلامية فى تركيا معتمداً على مرتزقة الجماعة الإرهابية، منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، حيث بدأت عدة قنوات إخوانية ممولة من قطر في البث من تركيا، مستعينة بمجموعة الإعلاميين ورجال الدين التابعين لفكر الإخوان المتطرف والذين هربوا من مصر بعد فضح مخططهم الشيطاني.

وأوضحت«قطريليكس»، أن قطر قدمت الدعم الكامل لتلك القنوات من أجل نشر سياسات متطرفة وبث السموم في عقول المشاهدين لضمان استمرار مخططها المفضوح الخاص بنشر الخراب والفوضى لنهب ثروات البلاد المجاورة ثم تدميرها، وفيما امتنعت أبواق قطر في تركيا عن الكشف عن مصادر تمويلها أو عن المالكين للمحطات الفضائية لنشر الفتنة، وظلوا يزعمون عند سؤالهم عن المالك الحقيقي أو مصادر تمويل تلك القنوات كانت إجاباتهم أن هناك بعض رجال الأعمال المتشابهين في التفكير مع اتجاهات تلك القنوات هم المسؤولون عن تمويلها، وإذا طلب ذكر أسمائهم تهربوا من ذكرها بحجة أنهم يرفضون الإفصاح عن أنفسهم.