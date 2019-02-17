«الحمدين» يُرسل 3 وزراء قطريين للمشاركة بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية

في استمرار لاستغلال النظام الإيراني انبطاح نظام «الحمدين»، وسعيهم لتحويل الدوحة لولاية فارسية، كشفت «قطريليكس» المحسوبة على المعارضة القطرية، أن تميم أرسل ثلاثة وزراء قطريين إلى السفارة الإيرانية في الدوحة، ليشاركوا في إحياء طهران للذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ادعى محمد علي سبحاني، سفير نظام الملالي في قطر، خلال كلمته بحفل السفارة بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لإيران، والتي أبرزتها وتداولتها وسائل الإعلام القطرية بشكل واسع، أن بلاده تبذل مساعيها لأداء دور فاعل وبناء في حل القضايا بمنطقة الشرق الأوسط لا سيما مواجهة الإرهاب والتطرف.

وواصل السفير الإيراني هذيانه، حيث شدد على ضرورة الاستعانة بالحكمة والعقلانية والمساهمة الجماعية، كما وصف الانبطاح القطري لبلاده بالعلاقات التاريخية، معترفاً باستضافة الدوحة لآلاف الإيرانيين خلال 50 عاما، مؤكداً أن حكومة قطر دعمت وساندت دائما الحوار بين إيران ودول المنطقة.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعاون الحدودي، بفضل توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الأخيرين. وأوضح أن حكومة قطر دعمت وساندت دائما الحوار بين إيران ودول المنطقة، إذ أكد الشيخ تميم في مختلف الأوساط والمناسبات ضرورة إجراء مثل هذا الحوار.