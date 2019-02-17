"الاتحاد": يشارك شباب الإمارات باختراعات جديدة في مختلف القطاعات

كتبت صحيفة خليجية، "تقول إنه بحماس بالغ، يشارك شباب الإمارات باختراعات جديدة في مختلف القطاعات منذ انطلاق شهر الابتكار الذي كشفوا خلاله عن قدراتهم الفذة، ومواهبهم الاستثنائية، بما يؤكد أن المستقبل واعد بسواعد وعقول الأجيال الجديدة من "عيال زايد".

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - إلى أن القيادة الحكيمة قد قدمت كل الفرص وهيأت كل الظروف لتمكين الشباب وصقل قدراتهم، عبر منظومة التعليم الراقية، ومن خلال فعاليات ومؤسسات التدريب والتأهيل، وبرامج الابتعاث والتعليم في الخارج.

وأكدت أن التشجيع المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، للشباب يمثل أقوى دعم يحظى به أبناء الوطن، لإعدادهم لقيادة مؤسسات العمل الوطني في المستقبل، بما يضمن استدامة الرخاء والرفاهية.. موضحة أن الرهان دائماً على تميزهم وإخلاصهم وعطائهم للوطن الغالي، مثلما قال سموه، أمس، في رسالة إلى ملتقى شباب الإمارات العالمي في المملكة المتحدة الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة 20 وزيراً ومسؤولاً إماراتياً.

وذكرت أن الملتقى في حد ذاته، يجسد عملياً مدى حرص الدولة وقيادتها الحكيمة على الاستثمار في الشباب، بتوفير أفضل فرص التعلم في الخارج للمتميزين منهم، لتزويدهم بأحدث ما أنتجه العقل البشري من علوم ومعارف، وهو ما يضمن على الدوام انطلاق موجات جديدة من عصر النهضة الإماراتي.

وقالت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها .. إن الملتقى يؤكد أيضاً حجم الثقة التي توليها القيادة للأجيال الجديدة لزيادة مشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة في كل ميدان.