​استطلاع: الاشتراكيون الديمقراطيون يحتلون المركز الثاني مجددًا في تأييد الألمان

كشف استطلاع حديث في ألمانيا عن زيادة نسبة تأييد المواطنين الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

واحتل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المركز الثاني مجددا في تأييد المواطنين، متقدما على حزب الخضر، للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح استطلاع “زونتاجس ترند” (اتجاه الأحد) الذي أجراه معهد “إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية والتي نشرته في عددها الصادر اليوم أن تأييد المواطنين للاشتراكيين الديمقراطيين ارتفع بنسبة نقطتين مئويتين ليصل إلى 19 بالمئة.

وفي المقابل، خسر حزب الخضر نقطتين مئويتين، لتبلغ نسبة تأييد المواطنين له 15 بالمئة.

وظل الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، القوة الحزبية الأكبر تأييدا من قبل المواطنين في ألمانيا بواقع 30 بالمئة -بحسب الاستطلاع.

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كما ظل حزب “البديل من أجل ألمانيا” (إيه إف دي) اليميني المعارض عند نسبة 13 بالمئة، فيما زادت نسبة تأييد المواطنين لحزب اليسار الألماني المعارض بنسبة نقطة مئوية، ووصل إلى 10 بالمئة.

وفي المقابل، خسر الحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية من تأييد المواطنين له وتراجع إلى 8 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن معهد “إمنيد” يجري استطلاع “اتجاه الأحد” أسبوعيا لصالح صحيفة “بيلد أم زونتاج” الأسبوعية.

وشمل استطلاع هذا الأسبوع 1891 مشاركا، وأجري في الفترة بين يومي 7 و13 فبراير الجاري.

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