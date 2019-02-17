مسئول كوري شمالي يصل فيتنام للاستعداد للقمة الثانية بين كيم وترامب

وصل مسئول كبير من كوريا الشمالية إلى هانوي لتفقد الاستعدادات الأخيرة للقمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن “كيم تشانج-سون” – كبير مستشاري لجنة شئون الدولة في كوريا الشمالية – وصل مع عدد من المسئولين الشماليين إلى العاصمة الفيتنامية، حيث سيعقد لقاء القمة الثاني للزعيمين الكوري الشمالي والأمريكي في 27 و28 فبراير.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع – لم تكشف عن هويته – القول إن “كيم” توجه إلى قصر الضيافة الحكومي الفيتنامي فور وصوله وأجرى لقاء مع مسئول فيتنامي كبير قام بزيارة كوريا الشمالية مؤخرا.

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تأتي زيارة المسئول الشمالي “كيم” – الذي كان مسئولا عن التشريفات في القمة الأولى لكيم وترامب في يونيو 2018 بسنغافورة – بعدما قام وزير الخارجية الفيتنامي بزيارة الشمال في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يتفقد المسئول التحضيرات الخاصة بالتشريفات والأمن وغيرها، حيث إنه لم يتبق سوى 12 يوما قبل انعقاد اللقاء المرتقب.

وذكرت تقارير إعلامية أن دانيال والش – معاون الرئيس الأمريكي ونائب رئيس أركان العمليات – وعددا من المسئولين الأمريكيين وصلوا إلى هانوي يوم /الجمعة/ الماضي استعدادا للقاء المرتقب.

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