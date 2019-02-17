ميركل تحذر الغرب من قطع العلاقات مع روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشركاء الغربيين في حلف شمال الأطلسي «ناتو» من قطع كل العلاقات مع روسيا.

وقالت ميركل أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أمس، إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تترك التعاون مع روسيا للصين بالكامل.

وأكدت أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لا يتوقف على بناء خط الأنابيب من عدمه، وأوضحت ميركل أن «جزيء الغاز الروسي سيظل جزيء غاز روسيا، سواء أتى عبر أوكرانيا أو عبر بحر البلطيق».