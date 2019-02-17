380 سلة غذائية سعودية وجلسات نفسية للأيتام في حجة ومأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 380 سلة غذائية تزن 28 طنا و120 كجم على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين، والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2,280 فردا في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 325 مشروعا.

ونظم المركز في محافظة مأرب جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي؛ لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء، والبيضاء ضمن مشروع «لست وحدك»، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء، وتعز، والجوف، والبيضاء، ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.