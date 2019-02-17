اليمن يدعو حكومة الحريري لسحب مقاتلي حزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى الحكومة اللبنانية الجديدة لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني، وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على تويتر: ”ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للميليشيات الحوثية بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، وخروجا عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة”.

ونشر الإرياني فيديو لأمين عام ميليشيات حزب الله حسن نصرالله يعترف فيه بوجود عناصر من حزب الله في اليمن، وقال: “التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني للميليشيات الحوثية واضح وجلي، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام الميليشيات من قناة المسيرة والساحات”.

ميدانيا تشهد جبهات حجور بحجة، وعذر بعمران معارك عنيفة بين القبائل وميليشيات الحوثي وسط تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض لصالح القبائل اليمنية المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وأنباء عن مقتل قيادات حوثية كبيرة أبرزهم محافظ عمران المعين، فيصل جمعان، وإصابة مدير أمن عمران بغارات مقاتلات التحالف العربي.

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وقتل محافظ عمران بالمواجهات المسلحة مع قبائل قفلة عذر الخميس الماضي، وتعرض مدير أمن عمران لإصابات خطيرة؛ إثر غارة للتحالف العربي“، وذكر موقع ”نيوز يمن“ أن ”محافظ عمران قتل مع مرافقيه بغارة للتحالف الخميس، في حين أصيب مدير الأمن بمواجهات مع مقاتلين قبليين بمديرية قفلة عذر“.

وشن التحالف يوم الخميس 8 غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات الميليشيات الحوثية بمنطقة ذو نحزة بمديرية قفلة عذر، بمحافظة عمران.

وفي السياق تشهد مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، توترا بين أبناء قبائل حجور والميليشيات الحوثية، بالتزامن مع موجة نزوح للأهالي من منطقة النيد والقرى المجاورة في أفلح الشام.

مشاهدات يمنية