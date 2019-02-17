نائب الرئيس الأمريكي: إيران تخطط لمحرقة جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الحلفاء الأوروبيين مجددا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واتهم طهران بأنها تخطط لمحرقة نازية «هولوكوست» جديدة، وقال أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: «حان الوقت بالنسبة لشركائنا الأوروبيين أن يقفوا إلى جانبنا»، وأضاف: «النظام الإيراني يؤيد محرقة النازية ويحاول تنفيذها مجددا».

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وكان نائب الرئيس الأمريكي دعا الأوروبيين قبل يومين خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط إلى التخلي عن الاتفاق، وسط دلائل صريحة على تورط إيران بالتدخل في نزاعات إقليمية مثل الحرب في اليمن وسوريا.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطابها الذي سبق خطاب بنس بالمؤتمر «نحن متفقون مع الأمريكيين على هدف وضع إيران تحت ضغط، لكن هناك خلافا في وسائل التنفيذ».

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، بينما تسعى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى الحفاظ عليه.