شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب" تستقبل سفير تشاد بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد ، السفير الأمين الدودو، سفير دولة تشاد بالقاهرة.

يأتى لقاء "رضوان" مع سفير تشاد بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم، لتعزيز التوجة نحو القارة السمراء.

جدير بالذكر، أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى، وذلك لعام 2019 من نظيرة الرواندى بول كاجامى، خلال انطلاق القمة الأفريقية 32، بمشاركة قادة وزعماء القارة السمراء.