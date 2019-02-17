ضاهر: أطالب نكد بعدم وضع 15 الف بدل اشتراك قبل تركيب العداد الثاني

اشار المكتب الإعلامي للنائب ​ميشال ضاهر​ في بيان، الى انه "بعد نجاحنا بإقرار العقد التشغيلي وتخفيض الفاتورة بين 25 و35 في المئة حسب الإستهلاك. واستمرارا لمشروعنا الاساس في الدفاع عن حقوق أبناء زحلة وقضائها. بكل محبة ومودة أطالب ​شركة كهرباء زحلة​ بشخص مديرها العام السيد اسعد نكد بعدم وضع بدل إشتراك 15000 ليرة للمشترك قبل تركيب العداد الثاني له، لأن ذلك يعتبر ظلما للناس ويؤخذ بغير وجه حق، ولأن وضع هذا الرسم يتم فقط بعد تركيب العداد الثاني لكي يتسنى للمستهلك الإختيار بإستهلاك ​الكهرباء​ بين مولد الشركة وبين ​كهرباء لبنان​، والتي تعتبر أرخص بكثير من ​المولدات​ لكي نصل الى تخفيض بمجمل الفاتورة حتى حدود 40 في المئة، كما أطالب السيد نكد بإنارة جميع الشوارع والطرقات الرئيسية ضمن نطاق منطقة العقد التشغيلي".

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